شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية» تربح 36.55 مليون ريال في عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الكابلات السعودية إلى الربحية في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، مسجلة صافي ربح يقدر بنحو 36.556 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 584.965 مليون ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، سجلت الشركة من الأنشطة المستمرة صافي أرباح بمبلغ 66,184 مليون ريال نتيجة لحصة الشركة في نتائج أعمال الشركة الشقيقة، وأرباح ناتجة عن التسوية مع هيئة الزكاة، إضافة إلى أرباح القيمة العادلة الناتجة عن إعادة تصنيف بعض أصول حق الانتفاع إلى أصول محتفظ بها لغرض البيع.

وأضافت أن الشركة تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (29,628) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا ، ليصبح صافي الربح 36,556 مليون ريال.

وأضافت أن المجموعة حققت صافي أرباح بمبلغ 37 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وفي عام 2022م سجلت صافي خسائر بمبلغ 585 مليون ريال، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 507 مليون ريال وفي (2022م: 534.3 مليون ريال) والتي تمثل 759% وفي (2022م: 814%) من رأس مال المجموعة.

وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 845 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2023م (2022م: 974 مليون ريال).

وقالت إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الإستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن خمس سنوات والتي تظهر صافي ربح إعتباراً من عام 2025م، وتتضمن الخطة بعض الإفتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين القادم في مايو 2024م لتحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية.

وأضافت أن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وأفات بأن بخصوص إيضاح رقم 30.ب حول القوائم المالية الموحدة فإن محكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين.

وأضافت أن وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الإستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الإبتدائية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وفي هذا الصدد، قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 22 شعبان 1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، التخارج من استثماراتها في تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي.

ولفتت إلى أن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين لدعم قرار الخروج. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.