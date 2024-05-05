شكرا لقرائتكم خبر عن «حلواني إخوان»: حريق في مصنع مجاور.. واستئناف سير العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة حلواني اخوان وقوع حريقٍ في أحد المصانع المجاورة لمصانع الشركة والواقع في المنطقة الصناعية بمدينة جدة وذلك صباح يوم الخميس الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مصانع الشركة لم تتأثر بالحريق، فيما استأنفت سير العمل في المصانع وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة بعد السيطرة على الحريق وبالتالي لن يكون هناك أي أثر على النتائج المالية للشركة.

ونوهت بالإعلان لاحقاً عن أي تفاصيل أو أي تطورات جوهرية أن وجدت.