شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس القابضة» تفوز بعقد جديد في مصر بقيمة 161 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فازت شركة أديس القابضة بعقد جديد في مصر؛ فيما تستغل تواجدها القوي عالميا لإعادة تشغيل 3 من إجمالي 5 منصات تم تعليق عملها مؤقتا في السعودية خلال مدة وجيزة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد مع شركة السويس للزيت (سوكو)، بقيمة 161 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يتضمن: تشغيل منصة مرفوعة تقليدية في مصر بفترة إلزامية لمدة 21 شهرا من ضمن أسطول الشركة الحالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد مع شركة السويس للزيت (سوكو)، بقيمة 161 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يتضمن: تشغيل منصة مرفوعة تقليدية في مصر بفترة إلزامية لمدة 21 شهرا من ضمن أسطول الشركة الحالي.