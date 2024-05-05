شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت نجران» تنخفض 38.5% إلى 69.4 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أسمنت نجران صافي ربح في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 69.434 مليون ريال، منخفضا بنسبة 38.5%، مقارنة بـ 112.809 مليون ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع مصاريف التمويل.

وبحسب البيان يعود السبب في انخفاض المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاص كميات بيع الأسمنت وسعر البيع للطن.