شكرا لقرائتكم خبر عن «مصرف الإنماء»: توزيع 621.4 مليون ريال أرباحا نقدية عن 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء، اليوم، توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن الربع الأول من العام الحالي، بقيمة تقدر بنحو 621.389 مليون ريال.

وقال المصرف في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,485,558,205 سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال بعد خصم الزكاة، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.

وأضاف أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع، 25 ذو القعدة 1445هـ الموافق 02 يونيو 2024.

ونوهت باستيفاء عدم ممانعة البنك المركزي السعودي لتوزيع أرباح الربع الأول 2024.