شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «ثوب الأصيل» إلى 40 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة ثوب الأصيل بنسبة 44.3 % في الربع الأول من 2024، مسجلة 40.05 مليون ريال، مقابل 27.76 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 44.29% بشكل رئيسي إلى: نمو المبيعات بنسبة 10.86% ، والتحسن النسبي في هامش الربح الناتج من مبيعات أصناف عالية الربحية.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي 2024 مقارنة بالربع السابق بنسبة 249.10% بشكل رئيسي إلى: زيادة المبيعات الناتجة عن موسمية النشاط.