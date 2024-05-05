الاقتصاد

ارتفاع أرباح «ثوب الأصيل» إلى 40 مليون ريال في الربع الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «ثوب الأصيل» إلى 40 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة ثوب الأصيل بنسبة 44.3 % في الربع الأول من 2024، مسجلة 40.05 مليون ريال، مقابل 27.76 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 44.29% بشكل رئيسي إلى: نمو المبيعات بنسبة 10.86% ، والتحسن النسبي في هامش الربح الناتج من مبيعات أصناف عالية الربحية.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي 2024 مقارنة بالربع السابق بنسبة 249.10% بشكل رئيسي إلى: زيادة المبيعات الناتجة عن موسمية النشاط.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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