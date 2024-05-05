شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة صندوق الاستثمارات مع بلاك روك خطوة جديدة على طريق التنويع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اهتمت صحف دولية عدة بالشراكة التي وقعها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة مع شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الأصول وهو ما اعتبرته الصحف شراكة تهدف إلى تأكيد ريادة ومركز المملكة المالي والاستثماري.
اعتبرت الصحيفة بأن الكيان الجديد سيستثمر في مجموعة من فئات الأصول بدءاً باستثمار رئيسي يصل إلى 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وستتم إدارة الاستراتيجيات من قبل فريق من المستثمرين في الرياض.
وتسعى الشركة بلاك روك وصندوق الاستثمارات العامة إلى تسريع نمو أسواق رأس المال في المملكة.
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ستقوم شركة بلاك روك وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم لديها أصول تحت الإدارة بقيمة 10 تريليون دولار "بإطلاق استراتيجيات استثمار عبر فئات الأصول للسوق السعودية" بما في ذلك الأسواق العامة والخاصة والتي يديرها فريق استثماري من الرياض.
تهدف الشراكة إلى جلب الاستثمار المؤسسي الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تطوير صناعة إدارة الأصول السعودية وتوسيع نطاق أسواق رأس المال المحلية وتنويع طبيعة المستثمرين ودعم تطوير مواهب إدارة الأصول في المملكة.
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ومن الأمور الأساسية في هذا الجهد جلب المؤسسات الدولية الكبرى والاستثمارات والمواهب الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية نفسها.
قالت صحيفة بانشيونس آند إنفيستمينتس الأمريكية أن الغرض من الشراكة هو إدارة الاستثمار والتوسع في السعودية.
وذكرت الصحيفة إن عملية التوظيف جارية بالفعل في مقر الرياض وفق معايير وظيفية تناسب السوق وسيكون فريق الاستثمار عبارة عن مزيج من موظفي بلاك روك الحاليين والموظفين الجدد من السوق السعودي.
وستكون هذه أصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن غالبية الاستثمارات ستكون خاصة بالمملكة العربية السعودية.
كما أطلقت شركة بلاك روك برنامجًا للدراسات العليا في الرياض يعمل كبرنامج لتطوير الخريجين للشركة بالتعاون مع مبادرات تنمية المواهب مع صندوق الاستثمارات العامة.
ولفتت الصحيفة إلى إن هذا النوع من الشراكات يعد جزء من استراتيجية نمو صندوق الاستثمارات العامة.
ذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تعد أحدث جهد يبذله أكبر مدير أموال في العالم ومنافسيه العالميين لبناء العلاقات والفوز بتفويضات استثمارية في السعودية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الأموال ستكون بمثابة رأس مال أولي لمجموعة متنوعة من الصناديق المستثمرة في الأسهم والسندات العامة بالإضافة إلى الأصول البديلة.
وحققت المملكة زيادة ملحوظة بنسبة 16% في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع السابق.
شراكة تنطلق من الرياضقالت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الشراكة تنطلق من العاصمة السعودية الرياض.
اعتبرت الصحيفة بأن الكيان الجديد سيستثمر في مجموعة من فئات الأصول بدءاً باستثمار رئيسي يصل إلى 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وستتم إدارة الاستراتيجيات من قبل فريق من المستثمرين في الرياض.
وتسعى الشركة بلاك روك وصندوق الاستثمارات العامة إلى تسريع نمو أسواق رأس المال في المملكة.
سبب التوقيع وهدف الشراكةقالت شبكة سي إن بي سي الأمريكية أن توقيع مذكرة تفاهم بين القسم السعودي لشركة بلاك روك وصندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى تحفيز نمو أسواق رأس المال في المملكة.
اقرأ أيضاً: «بلاك روك» تعزز استثماراتها في السعودية وتؤكد: أرض الحلول الجديدة
ستقوم شركة بلاك روك وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم لديها أصول تحت الإدارة بقيمة 10 تريليون دولار "بإطلاق استراتيجيات استثمار عبر فئات الأصول للسوق السعودية" بما في ذلك الأسواق العامة والخاصة والتي يديرها فريق استثماري من الرياض.
تهدف الشراكة إلى جلب الاستثمار المؤسسي الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تطوير صناعة إدارة الأصول السعودية وتوسيع نطاق أسواق رأس المال المحلية وتنويع طبيعة المستثمرين ودعم تطوير مواهب إدارة الأصول في المملكة.
رؤية المملكةتساهم هذه المبادرة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة الذي يشرف على أصول تحت إدارته بقيمة 925 مليار دولار في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وهو مشروع بقيمة عدة تريليونات دولار يهدف إلى تحديث اقتصاد المملكة وتنويعه بعيدًا عن النفط.
اقرأ أيضاً: «جلوبال فاينانس»: السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد
ومن الأمور الأساسية في هذا الجهد جلب المؤسسات الدولية الكبرى والاستثمارات والمواهب الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية نفسها.
المملكة وجهة جذابةوقال لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك :"إن المملكة أصبحت وجهة جذابة بشكل متزايد للاستثمار الدولي وفق رؤية 2030".
قالت صحيفة بانشيونس آند إنفيستمينتس الأمريكية أن الغرض من الشراكة هو إدارة الاستثمار والتوسع في السعودية.
وذكرت الصحيفة إن عملية التوظيف جارية بالفعل في مقر الرياض وفق معايير وظيفية تناسب السوق وسيكون فريق الاستثمار عبارة عن مزيج من موظفي بلاك روك الحاليين والموظفين الجدد من السوق السعودي.
غالبية الاستثمارات خاصة بالسعوديةحول فئات الأصول فإن الهدف سيكون إدارة الأسهم والسندات على الجانب العام والديون الخاصة والبنية التحتية على جانب الأسواق الخاصة.
وستكون هذه أصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن غالبية الاستثمارات ستكون خاصة بالمملكة العربية السعودية.
كما أطلقت شركة بلاك روك برنامجًا للدراسات العليا في الرياض يعمل كبرنامج لتطوير الخريجين للشركة بالتعاون مع مبادرات تنمية المواهب مع صندوق الاستثمارات العامة.
ولفتت الصحيفة إلى إن هذا النوع من الشراكات يعد جزء من استراتيجية نمو صندوق الاستثمارات العامة.
المستوى الدوليكما تمثل هذه الاتفاقية التاريخية خطوة إلى الأمام في عمل صندوق الاستثمارات العامة لجعل سوق الاستثمار وإدارة الأصول السعودي أكثر تنوعًا وأكثر ديناميكية على المستوى الدولي.
تأكيد الريادة الماليةاعتبرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن تحول المملكة في مجال المال والأعمال يعد هو المطلب الأساسي للبلاد في تأكيد مركزيتها المالية وجذب رؤوس أموال خارجية إضافية وتعميق أسواق رأس المال من خلال مجموعة من الصناديق الاستثمارية التي تديرها شركة بلاك روك.
ذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تعد أحدث جهد يبذله أكبر مدير أموال في العالم ومنافسيه العالميين لبناء العلاقات والفوز بتفويضات استثمارية في السعودية.
توافد المستثمرينومنذ سنوات يتوافد المستثمرين الأجانب على الرياض على أمل التواجد في سوق نشطة وفي حالة من التوسع للاقتصاد السعودي إلى ما هو أبعد من نوع الاقتصاد السابق إلى اقتصاد يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت الصحيفة أن هذه الأموال ستكون بمثابة رأس مال أولي لمجموعة متنوعة من الصناديق المستثمرة في الأسهم والسندات العامة بالإضافة إلى الأصول البديلة.
وحققت المملكة زيادة ملحوظة بنسبة 16% في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع السابق.