شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 129 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 12373 نقطة، وبتداولات بلغت 5.264 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 210.633 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.732 تريليون ريال.انخفضت أسهم 129 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 92، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الواحة، وريدان، والكابلات السعودية، ومهارة، والسيف غاليري، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، جي آي جي، والباحة، وسلامة، ونادك، واتحاد الخليج الأهلية، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.3%، عند 26790 نقطة، وبتداولات بلغت 24.962 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.966 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.976 مليار ريال.وارتفعت أسهم 27 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.