شكرا لقرائتكم خبر 72 مليونا خسائر التصنيع الوطنية في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت خسائر شركة التصنيع الوطنية في الربع الأول من العام الجاري 72 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 82 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وفق النتائج المالية للشركة والمنشورة على تداول.

كما بلغت الخسارة التشغيلية 32 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع ربحية بـ 162 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت خسارة السهم 0.11 ريال في الربع الأول 2024م، مقارنة مع ربحية 0.12 ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسارة الى انخفاض الكميات المباعة نتيجة لعمليات الصيانة المجدولة لبعض المصانع وانخفاض أسعار البيع لبعض المنتجات، مما أدى الى انخفاض الإيرادات وحصة أرباح المجموعة من الإستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة الى انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع صافي تكاليف التمويل، وقابل ذلك جزئيا انخفاض تكلفة المبيعات نتيجة لإنخفاض الكميات المباعة وعدم وجود مخصص هبوط في قيمة الأصول خلال هذا الربع.

كما يرجع انخفاض الإيرادات بشكل رئيس الى انخفاض الكميات المباعة نتيجة لعمليات الصيانة المجدولة لبعض المصانع وقابل ذلك جزئيا تحسن طفيف لمتوسط أسعار البيع لبعض المنتجات.