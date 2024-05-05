تراجع أرباح «لوبريف» إلى 239 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» إلى 239 مليون ريال خلال الربع الأول 2024 مقابل 446 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 46%، وذلك وفق النتائج المالية التقديرية المنشورة في تداول.

وبلغ إجمالي الربح 314 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع 555 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بتراجع 43%.

وبلغ الربح التشغيلي 246 مليون ريال في الربع الأول مقارنة مع 473 مليون ريال في الربع المماثل بتراجع 48%.

وبلغت ربحية السهم 1.42 ريال في الربع الأول مقارنة مع 2.65 ريال في الربع المماثل.

ووفقا للبيان يرجع سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس.

ويعود سبب ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع أسعار واحجام مبيعات المنتجات الثانوية.

ويرجع سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس، اضافة إلى انخفاض احجام مبيعات زيوت الاساس نتيجةً للإيقاف المجدول لوحدة تكسير الهيدروجين.

ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض أسعار زيوت الأساس، إضافة إلى انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس نتيجة للإيقاف المجدول لوحدة تكسير الهيدروجين.