80 شركة وطنية بمعرض المنتجات السعودية في قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك 80 شركة سعودية في المجالات الصناعية، والغذائية، والصحية، والتجارية في النسخة الأولى لمعرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر، تحت رعاية الأمير منصور بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، خلال الفترة 13 - 16 مايو 2024م.

ويأتي تنظيم المعرض بهدف تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية، وربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة برفع الصادرات غير النفطية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية الصادرات، واستراتيجية التوطين، وجعل المملكة دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وعلى هامش أعمال المعرض ستنظم العديد من الفعاليات والأنشطة لجذب الزوار والتعرف على جودة الصناعات الوطنية، واستحداث أفكار مميزة ومهمة في مجال الصناعات المتنوعة، إضافةً إلى تطوير الصناعات الناشئة وإكسابها الثقة اللازمة للوصول إلى مصافّ العلامات التجارية السعودية الكبرى.

يذكر أن معرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر سيشهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، واتحاد الغرف التجارية السعودية.

الأهداف:

تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة.

ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين.

دعم جعل المملكة دولة صناعية ومنصة لوجستية.

الجهات الحكومية المشاركة:

وزارة الاستثمار

هيئة تنمية الصادرات السعودية

اتحاد الغرف التجارية السعودية