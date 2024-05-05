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وأفاد مشرف المعرض عبدالعزيز المجلاد بأن المعرض الذي اختتمت فعالياته أمس الأحد في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا، شهد في نسخته الأولى مشاركة 24 عارضا وعارضة إضافة لمجموعة من الفعاليات في الفنون الشعبية والمسابقات اليومية، وقد وفر 100 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين والسعوديات سعيا لتسويق المنتجات لرواد ورائدات الأعمال الذين يشارك بعضهم للمرة الأولى في معرض تجاري لمنتجات تصنع منزليا.
وأشار إلى أن المعرض أسهم في تقديم مبادرات اجتماعية تمثلت في مشاركة جمعية قدوة لرعاية الأيتام شريكا خيريا للمعرض، وتقديم تخفيض للأسر المنتجة دعما لتسويق منتجاتهم ورفع نسبة مبيعاتهم وتحقيق مصادر دخل لهم.
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