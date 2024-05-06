شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بوبا العربية» تقفز 90.6% إلى 359.4 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، صافي ربح يقدر بنحو 359.423 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مرتفعا بنسبة 90.6%، مقارنة بـ 188.596 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، بلغت نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 338,479 مليون ريال مقابل 172,014 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 96.77٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لموسمية المطالبات ونمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321,601 مليون ريال مقابل 168,483 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 90.88٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لموسمية المطالبات ونمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

وبحسب البيان، بلغ صافي نتائج الاستثمار في الربع الحالي 158,144 مليون ريال مقابل 102,437 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 54.38٪.

وقلصت هذه التغيرات الايجابية جزئيًا إذ بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى في الربع الحالي 75,731 مليون ريال مقابل 57,153 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 32,51٪، وذلك نتيجة زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.

وبلغ صافي الإيرادات الأخرى في الربع الحالي 12,109 مليون ريال مقابل 16,369 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 26.02٪.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي بلغ 300,343 مليون ريال مقابل 204,251 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، اي بارتفاع قدره 47.05٪.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الحالي 7,249,442 مليار ريال مقابل 5,409,460 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 34.01٪.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق أن الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي بلغ 416,123 مليون ريال مقابل 126,145 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 229,88%.

وبلغ الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 359,423 مليون ريال مقابل 104,867 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 242,74%

ويعود ذلك إلى أن نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي بلغت 338,479 مليون ريال مقابل 73,500 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 360.52٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لموسمية المطالبات ونمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321,601 مليون ريال مقابل 67,482 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 376.57٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لموسمية المطالبات ونمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

ووفقا للشركة، بلغ صافي نتائج الاستثمار في الربع الحالي 158,144 مليون ريال مقابل 146,424مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 8٪.

وبلغت المصاريف التشغيلية الأخرى في الربع الحالي 75,731 مليون ريال مقابل 100,698مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 24,79٪، وذلك نتيجة لموسمية المصاريف التشغيلية.

وقلصت هذه التغيرات الايجابية جزئيًا، إذ بلغ صافي الإيرادات الأخرى في الربع الحالي 12,109 مليون ريال مقابل 12,937 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 6.40٪، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 300,343 مليون ريال مقارنة مقابل 228,591 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، اي بارتفاع قدره 31.39٪.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الحالي 7,249,442 مليار ريال مقابل 2,762,934 مليار ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 162.38٪.