شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تصعد وسط توترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين إذ أدى استمرار التوترات في الشرق الأوسط والتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2309.24 دولار للأوقية بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2318.80 دولار للأوقية. أسعار الذهب اليوم وقال محللون: "سيتطلع المستثمرون إلى الوضع السياسي في الشرق الأوسط وكيف ستسير المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وإذا تضاءلت الآمال في التوصل إلى هدنة، سيرتفع الذهب".

وأضاف المحللون: "البيانات الأمريكية الضعيفة توفر المزيد من المرونة في السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة" بما يمهد الطريق لاستقرار أسعار الذهب. خفض أسعار الفائدة وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 67 % خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر. وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز يوم الجمعة إن هدف التضخم البالغ 2% يعد "حاسما" لجهود مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحقيق استقرار الأسعار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 26.89 دولار للأوقية. وخسر البلاتين نحو 0.7 % إلى 948.97 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 946.58 دولار.

