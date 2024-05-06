شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا واصلت أسعار الغذاء الارتفاع عالميًا في أبريل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي حسبما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وهو مايؤثر بدوره على ملايين حول العالم ممن يعانون تحت وطأة التضخم وقلة المحاصيل، وفق ما أورد موقع كابيتال إف إم. ارتفاعات متتالية قالت منظمة الفاو إن تلك المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار في أشهر متتالية منذ أكثر من عامين.

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وقد عوضت الزيادة الكبيرة في أسعار اللحوم إلى جانب الارتفاع المتواضع في أسعار الحبوب والزيوت النباتية الانخفاضات الأكبر في أسعار منتجات الألبان والسكر.

وارتفع مؤشر الفاو العام لأسعار الغذاء بنسبة 0.3 % في أبريل مقارنة بشهر مارس.

وقبل شهر كان المؤشر العام أعلى بنسبة 1.1 % عما كان عليه في فبراير بينما كان قد انخفض في السابق لمدة سبعة أشهر على التوالي. مؤشر أسعار الغذاء كانت المرة الأخيرة التي ارتفع فيها مؤشر أسعار المواد الغذائية في أشهر متتالية في فبراير ومارس 2022 عندما دفع ارتفاع أسعار الطاقة المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 160.2 نقطة.

وعلى الرغم من الزيادات خلال الشهرين الماضيين وصل المؤشر العام إلى 119.1 نقطة فقط وهو أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي له. أسعار اللحوم قالت الفاو إن أكبر زيادة في أبريل كانت لأسعار اللحوم التي ارتفعت 1.6% ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع الطلب على الدواجن في الشرق الأوسط.

وشهدت الحبوب التي تعد أكبر مكون في مؤشر أسعار المواد الغذائية مكاسب بنسبة 0.3 % بسبب مخاوف الإنتاج في أوروبا واضطرابات النقل الناجمة عن الوضع في أوكرانيا. العوامل الجوية وذكرت الفاو إن أسعار الزيوت النباتية ارتفعت بسبب الظروف الجوية غير المواتية في نصف الكرة الشمالي.

وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع كبير بنسبة 8.0 % في الشهر السابق.

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وفي الوقت نفسه انخفضت أسعار السكر بنسبة 4.4 % مدفوعة بمستويات الإنتاج القوية في الهند وتايلاند والطقس الجيد في البرازيل.

وانخفضت أسعار الألبان 0.3 % بعد ارتفاعها في كل من الأشهر الستة السابقة.

وقالت الفاو إن تقييمات العملات كانت أحد العوامل وراء هذا الانخفاض. الأمن الغذائي في السنوات الأخيرة، عانى الأمن الغذائي العالمي من أزمات متداخلة ناجمة عن الصراعات والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19 مما أدى إلى انقطاع شديد في الإمدادات الغذائية. حركة الشحن انخفضت حركة الشحن عبر قناة بنما بسبب الجفاف الذي ضرب أيضًا أنظمة النقل النهري مثل نهر المسيسيبي ونهر الراين.

وبما أن النظام الغذائي العالمي يعتمد بشكل متزايد على حركة الغذاء من عدد قليل من مناطق التصدير الرئيسية "سلة الخبز" إلى مناطق العجز الغذائي في جميع أنحاء العالم في كثير من الأحيان من خلال "نقاط التفتيش الغذائية" هذه - فإن الاعتماد على طرق شحن محددة يزيد من الضغط على الأمن الغذائي العالمي.

كما أنه يؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية ومواعيد التسليم فضلا عن توافر الغذاء وأسعاره. ضغوط على المستوردين وتلوح التحديات في الأفق بالنسبة للبلدان المصدرة والمستوردة للغذاء على السواء وقد تواجه البلدان المصدرة ضغوطا على هامش الربح مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمنتجين بينما تواجه البلدان المستوردة زيادات محتملة في تكاليف النقل مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تقلب الأسعار وتغير أنماط الاستهلاك.

وتواجه دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وجنوب آسيا نقاط ضعف متزايدة بسبب اعتمادها على أسواق أوروبا وأسواق البحر الأسود في الحصول على المنتجات الزراعية والأسمدة الرئيسية.