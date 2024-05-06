شكرا لقرائتكم خبر عن غرف تجارية وشركات إيطالية تعتزم فتح مقرات في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم غرف تجارية وشركات إيطالية تعزيز تواجدها بالسوق السعودي وفتح مقرات لها في المملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تطرحها مشاريع رؤية 2030.

وكشف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيطالية ماركو أوسناتو أن الغرف التجارية والشركات الإيطالية ستعمل على فتح مقرات لها في المملكة تقدم من خلاها خبراتها وخدماتها للعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات ويشمل ذلك الموضة والأزياء.

جاء ذلك خلال لقاء وفد برلماني وتجاري إيطالي رفيع المستوى مع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي ورئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي م. كامل المنجد، تناول التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 فرص استثمارية استعرض لقاء الأعمال السعودي الإيطالي الفرص الاستثمارية بالمملكة وجهودها لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن سبل تعزيز حضور الشركات السعودية بالسوق الإيطالية.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي: إن العلاقات السعودية الإيطالية مثال يحتذي به في التعاون الدولي، وأن ثمة مجالات كبيرة للتكامل بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي م. كامل المنجد: إن إيطاليا لديها التزام نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة، وأن المجلس مستمر في جهوده لتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، مستعرضاً الإصلاحات والفرص الاستثمارية في رؤية 2030

إلى ذلك استمع الوفد الإيطالي لعروض حول برنامج جودة الحياة وصنع في السعودية، بالإضافة لمزايا نظام الإقامة المميزة للأفراد والمستثمرين الأجانب.