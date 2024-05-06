شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 30 مركزا للفحص الفني الدوري للمركبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد المركز السعودي للاعتماد 30 مركزا للفحص الفني الدوري للمركبات في جميع مناطق المملكة، وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC17020.

ويأتي اعتماد مراكز الفحص التابعة للشركة إيمانًا بأهمية تعزيز الثقة في أعمال التفتيش وتحسين قدرتها على إصدار تقارير موثوقة ودقيقة، وبوجود ممارسات ملائمة وتوافر لبيئة مناسبة للاختبارات، مما يسهم في ضمان وسلامة جودة الخدمة المقدمة للعملاء. تقديم خدمات ذات كفاءة وموثوقية يسعى الاعتماد السعودي إلى تقديم خدمات ذات كفاءة وموثوقية عالية، إضافةً إلى تشجيع جهات تقويم المطابقة على الالتزام بأعلى المعايير العالمية لضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة وزيادة ثقة المستهلك بها.

جاء ذلك خلال استقبال المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد د. عادل القعيّد، الرئيس التنفيذي لشركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات م. سطام الحزامي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة حصول أكثر من 30 مركز فحص تابع للشركة على الاعتماد السعودي وذلك في مجال اعتماد جهات التفتيش.