شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «زهرة الواحة» تقفز إلى 3.7 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة بنسبة 92.4% في الربع الأول من 2024، مسجلة 3.7 مليون ريال، مقابل 1.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالى مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية، وارتفاع الأرباح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

ويعود سبب الانخفاض فى صافى الربح خلال الربع الحالى مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة، وارتفاع مصروفات البيع والتوزيع، وارتفاع مخصص خسائر الانخفاض فى قيمة ذمم مدينة تجارية، وارتفاع تكاليف التمويل.