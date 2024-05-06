شكرا لقرائتكم خبر عن «التطويرية الغذائية» تتكبد خسائر بـ4.3 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة الأعمال التطويرية الغذائية صافي خسارة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بقيمة 4.329 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 3.067 مليون ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات رغم انخفاض المصاريف الإدارية.

وأضافت أن سبب انخفاض المبيعات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق يعود إلى انخفاض مبيعات القطاع بشكل عام.