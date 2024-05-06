سيتيك الصينية تنشئ مدينة صناعية لمواد البناء في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة الوطنية للإسكان «NHC»، اتفاقية تعاون مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء في المملكة تضم 12 مصنعا، بهدف تأمين سلاسل الإمداد للمشاريع السكنية، حيث مثل الشركة في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي محمد بن صالح البطي.

وأوضحت الشركة أن اتفاقيات التعاون مع مجموعة سيتك الصينية للإنشاءات تأتي في إطار مساعي «الوطنية للإسكان» لتأمين سلاسل إمداد مشاريعها السكنية، وضمان تنفيذها في الوقت المستهدف، وبالجودة العالية، من خلال جذب 12 مصنعا من أكبر المصانع المتخصصة في مواد البناء والاستفادة من التجارب الصينية إلى جانب دخول عدد من المصانع المحلية للارتقاء بمستوى الأعمال وجذب أفضل مزودي الخدمات لمختلف قطاعات الشركة والشركات التابعة لها، والمشاريع الأخرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها ضمن الزيارة الرسمية لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد الحقيل لجمهورية الصين الشعبية، ستسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري في المملكة وتنمية المشاريع السكنية ورفع جودتها، وتعزيز التحول الوطني في قطاع البناء والتشييد.

أهداف الاتفاقية: