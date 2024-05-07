- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أرامكو توافق على انتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي انعقد في مقر الشركة بمدينة الظهران عبر وسائل التقنية الحديثة فقط.
وأضافت شركة أرامكو: أن النتائج شملت: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها، ومناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م.
وأشارت إلى أن النتائج شملت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة أرامكو للدورة الجديدة ابتداءً من 1 يوليو 2024م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30 يونيو 2027م.
وبالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم، يكون رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين عضواً في مجلس إدارة أرامكو وذلك بموجب أحكام النظام الأساس.
وبموجب أحكام النظام الأساس لشركة أرامكو، عينت الدولة ياسر الرميان ليكون رئيساً للمجلس، والدكتور إبراهيم العساف ليكون نائبًا لرئيس المجلس.
وشلمت نتائج شركة أرامكو، الموافقة على تعديل المادة الـ16 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـتعيين عضو بديل في مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل المادة الـ18 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
وتضمنت نتائج شركة أرامكو الموافقة على تعديل المادة الـ22 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة وقرارات، والموافقة على تعديل المادة الـ26 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة.
ووفقا لبيان شركة أرامكو على تداول، فإن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة، والموافقة على تعديل المادة 37 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالقوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة 41 من النظام الأساس لشركة أرامكو، المتعلقة بـمسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة 44 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـحقوق المساهمين في رفع دعوى ضد الشركة أو مجلس إدارة شركة أرامكو.
نتائج اجتماع جمعية أرامكوقالت شركة أرامكو في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، شملت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
وأضافت شركة أرامكو: أن النتائج شملت: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها، ومناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م.
أخبار متعلقة
102.27 مليار ريال.. أرباح أرامكو في الربع الأول من 2024
بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا 1.05%
أعضاء مجلس إدارة أرامكووالأعضاء المنتخبون هم: ياسر الرميان، ود. إبراهيم العساف، ومحمد الجدعان، وفيصل الإبراهيم، وأندرو إن ليفيرس، ولين لافرتي إلسنهانز، ومارك واينبرغر، وستيوارت جوليفير، وروبرت ددلي، وخالد الدباغ.
وبالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم، يكون رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين عضواً في مجلس إدارة أرامكو وذلك بموجب أحكام النظام الأساس.
وبموجب أحكام النظام الأساس لشركة أرامكو، عينت الدولة ياسر الرميان ليكون رئيساً للمجلس، والدكتور إبراهيم العساف ليكون نائبًا لرئيس المجلس.
وشلمت نتائج شركة أرامكو، الموافقة على تعديل المادة الـ16 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـتعيين عضو بديل في مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل المادة الـ18 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
وتضمنت نتائج شركة أرامكو الموافقة على تعديل المادة الـ22 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة وقرارات، والموافقة على تعديل المادة الـ26 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة.
ووفقا لبيان شركة أرامكو على تداول، فإن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة، والموافقة على تعديل المادة 37 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالقوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة 41 من النظام الأساس لشركة أرامكو، المتعلقة بـمسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة 44 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـحقوق المساهمين في رفع دعوى ضد الشركة أو مجلس إدارة شركة أرامكو.