شكرا لقرائتكم خبر عن 102.27 مليار ريال.. أرباح أرامكو في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) صافي ربح في الربع الأول من 2024 يقدر بنحو 102.27 مليار ريال، منخفضا بنسبة 14.4%، مقارنة بـ 119.54 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان شركة أرامكو على تداول، يعزى هذا الانخفاض في المقام الأول نتيجة لانخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر.
وبحسب شركة أرامكو، قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالفترة ذاتها للسنة السابقة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وبلغ صافي دخل أرامكو، 102.27 مليار ريال (27.27 مليار دولار) للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 100.22 مليار ريال (26.73 مليار دولار) للربع الرابع من عام 2023. ظل صافي الدخل ثابتًا نسبيًا مقارنة بالربع السابق.
ووفقا لبيان شركة أرامكو على تداول، يعزى هذا الانخفاض في المقام الأول نتيجة لانخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر.
وبحسب شركة أرامكو، قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالفترة ذاتها للسنة السابقة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وبلغ صافي دخل أرامكو، 102.27 مليار ريال (27.27 مليار دولار) للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 100.22 مليار ريال (26.73 مليار دولار) للربع الرابع من عام 2023. ظل صافي الدخل ثابتًا نسبيًا مقارنة بالربع السابق.