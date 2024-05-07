شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «إكسترا» إلى 94 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بنسبة 11.2%، في الربع الأول من 2024، مسجلا 93.86 مليون ريال، مقابل 84.44 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، جاءت هذه الزيادة نتيجة لتحسن في إيرادات الشركة.

وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 10.1% ليصل إلى 345.7 مليون ريال في هذا الربع مقارنة بـ 313.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلي الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10.7%.

يُذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضه (المالكة لشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل) قد بلغ 52.3 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 53.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتأثرت نتائج الربع المماثل للعام السابق بشكل إيجابي نتيجة التحديث الدوري لآليات احتساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بمبلغ 5.5 مليون ريال. وبالتالي، عند إزالة تأثير هذا التحديث، فإن نسبة النمو في صافي أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة تصل إلى 8.4%.

وخلال هذا الربع، سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 93.9 مليون ريال، مقارنة بـ 126.1 مليون ريال في الربع السابق.

ويرجع هذا الانخفاض في صافي الأرباح إلى التغيير في المزيج البيعي لقطاع التجزئة الذي أدى إلى تراجع هامش الربح، وزيادة استثمارات الشركة في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية، والذي أثر سلباً على صافي أرباح الشركة.