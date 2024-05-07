“إنفاذ” يُشرف على 30 مزادًا لبيع 161 عقارًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 30 مزادًا علنيًا، ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 161 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 9 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 10 – 14مايو 2024م.

وأوضح المركز، أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث ستقام 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 54 فرصة عقارية متنوعة، و 5 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 24 فرصة عقارية، ومزادًا في منطقة المدينة المنورة يعرض من خلاله 4 فرص عقارية، و 22 فرصة عقارية في 5 مزادات بالمنطقة الشرقية، و 20 فرصة عقارية في 3 مزادات بمنطقة القصيم، ومزادًا في منطقة تبوك لعرض 4 عقارات، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف لعرض 5 عقارات، و 3 مزادات بمنطقة حائل لعرض 16 عقارًا، ومزادين بمنطقة عسير لعرض 12 عقارًا.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.