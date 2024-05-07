ارتفاع طفيف لأسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.1 % ليصل إلى 2324.75 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % ليصل إلى 2334.30 دولاراً للأوقية.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % ليصل إلى 27.34 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 % ليصل إلى 957.90 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 % ليبلغ 980.75 دولاراً.