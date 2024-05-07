4 معارض في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الذي يقام خلال المدة من 06 إلى 09 مايو 2024م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويضم أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 أربعة معارض هي: المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي. ويشارك في أنشطة الأسبوع ومعارضه أكثر من 500 شركة من 24 دولة، منها: 385 شركة عالمية و115 شركة محلية. ويستعرض الحدث عددا من الممكنات كعدالة المنافسة والبيئة التنافسية، وممكنات الاستدامة والتصدير، كما يضم المعرض المصاحب العديد من الأنشطة والفعاليات لدعم وتعزيز الصناعة في المملكة العربية السعودية، واستعراض تطورات الصناعة في المملكة ومناقشة سبل تحسينها وتطويرها. أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 من 06 إلى 09 مايو 2024

في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

يضم أربعة معارض: المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية.

المعرض السعودي للطباعة والتغليف.

المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية.

المعرض السعودي للتصنيع الذكي

ويشارك في أنشطة الأسبوع ومعارضه مجموعة شركات. الشركات المشاركة: 500 شركة من 24 دولة.

385 شركة عالمية.

115 شركة محلية.

يستعرض: ممكنات البيئة التنافسية.

ممكنات الاستدامة والتصدير.

أنشطة لدعم وتعزيز الصناعة.

تطورات الصناعة في المملكة.

مناقشة سبل تحسين الصناعة.

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