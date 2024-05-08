شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني أمس الثلاثاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2508 دولار أمريكي، بزيادة 0.41%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1631 يورو بزيادة 0.28%.

ارتفاع بورصة لندن

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.22%. وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 100.18 نقطة، ليصل عند 8313.67 نقطة.