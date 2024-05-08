الاقتصاد

الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني أمس الثلاثاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2508 دولار أمريكي، بزيادة 0.41%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1631 يورو بزيادة 0.28%.

ارتفاع بورصة لندن

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.22%. وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 100.18 نقطة، ليصل عند 8313.67 نقطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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