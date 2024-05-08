205 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلة بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر أبريل الماضي، و أكثر من 205 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال أبريل 2024.

وأوضحت الهيئة أنه نتج عن الحملات الميدانية 200 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 198,257 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 742 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

ولفتت إلى أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1,135 زيارة.

وأبانت أن الفرق الرقابية نفذت 5,494 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 8 زيارات في النقل السككي تضمنت قطار الشرق في الرياض والهفوف وبقيق والدمام، وقطار الشمال في القريات والرياض.

وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 26,570 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 34,027 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 21 مخالفة في أنشطة النقل البحري و8 ملاحظات في أنشطة النقل السككي.

وأكدت هيئة النقل، أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر أبريل الماضي بلغت 91%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99% .

وذكرت أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت ما بين ممارسة النشاط دول الحصول على التصريح، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل، إضافة إلى تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة.

وأبانت الهيئة أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة العامة وأجرة مطار (أفراد)، بالإضافة إلى أجرة «منشآت».

وأفادت أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أبريل، حيث سجلت 19,844 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 15,932 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 7,015 مخالفة، وأخيرا منطقة المدينة المنورة بـ 6,105 مخالفات.

الحملات الميدانية:

200,134 عملية فحص لأنشطة النقل البري

5,494 عملية فحص لأنشطة النقل البحري

8 عمليات فحص في النقل السككي

نسبة الالتزام:

النقل البري 91%النقل البحري 99%النقل السككي 100%

أعلى المناطق في المخالفات:

مكة المكرمة 19,844 مخالفة

الرياض 15,932 مخالفة

الشرقية 7,510 مخالفة

المدينة المنورة 6,105 مخالفات