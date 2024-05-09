شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع 0.11% والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.وصعد نيكي 0.11% إلى 38242.92 نقطة، في حين تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38% إلى 2716.77 نقطة.