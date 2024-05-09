شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤوم»: توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2024، بقيمة 4.687 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6,250,000، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0,75 ريال، بينما بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم الاحد الموافق 19/05/2024م والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت بأن دفع التوزيعات ستكون يوم الثلاثاء 28/05/2024.