شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ يسجل 85 جنيها والبيض بـ140جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك استقرارا بأسعار الفراخ اليوم في الأسواق حيث يسجل سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة فى مستويات 77 و78 جنيها وسعر الفراخ الساسو بين 95 و96 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها ويسجل السعر للمستهلكين 85 جنيها.

وكشف السيد في تصريحات خاصة، أن البيض يسجل 140 إلي 145 جنيها للمستهلكين فى حين يسجل السعر فى المزرعة 127 جنيها للأبيض والأحمر والبلدي 126 جنيها.

يشار إلى أن أسعار الفراخ وصلت إلى مستويات قياسية خلال شهر رمضان الماضى بسعر تجاوز 105 جنيهات للكيلو فى حين يسجل السعر الحالى فى الأسواق للمستهلكين 85 جنيها للكيلو.