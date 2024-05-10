شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 7.6%، وصعد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 2.3%، 2.1%، على التوالي، وقفز قطاع العقارات بنسبة 1.4%، وزادت قطاعات السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 0.9%، 0.4%، 0.3%، على الترتيب.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.4%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3%، يليه قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.6%، 1.5%، على التوالي، وانخفضت قطاعات الموارد الأساسية، والطاقة والخدمات المساندة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 26003.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5758.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8253.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 31836.37 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7365.74 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.759 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.138 تريليون جنيه إلى 1.133 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 375.1 مليار جنيه إلى 370.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.