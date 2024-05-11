شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم السبت 11 مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم البلدى في الأسواق، اليوم السبت 11 مايو 2024، استقرارًا ملحوظًا بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية، ولدى بعض الجزارين يتم بيع الكيلو 450 جنيها.



وسجلت أسعار اللحوم الحمراء في المنافذ الحكومية المتنقلة مستويات بين 290 إلى 330 جنيه، سواء في منافذ أمان أو في السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين .

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 450 و475 جنيها حسب القطعية، وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.



ويشهد سوق اللحوم، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.