الاقتصاد

ارتفاع أرباح «سال» إلى 208.4 مليون ريال في الربع الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سال» إلى 208.4 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة سال للخدمات اللوجستية صافي ربح يقدر بنحو 208.446 مليون ريال، في الربع الأول من 2024، مرتفعا بنسبة 99.7%، مقارنة بـ 104.346 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بالإضافة إلى التركيز المستمر على مراقبة التكاليف، والاستثمار في السيولة المتاحة والتي نتج عنهم زيادة في صافي الربح البالغ 208.4 مليون ريال.
وبحسب الشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات ونهج التركيز المستمر على مراقبة التكاليف، والاستثمار في السيولة المتاحة والتي نتج عنهم زيادة في صافي الربح بنسبة 13.4%.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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