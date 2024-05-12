شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «نماء للكيماويات» إلى 29.7 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة نماء للكيماويات صافي خسارة يقدر بـ 29.697 مليون ريال، في الربع الأول من 2024 بزيادة 57.9%، عن خسارة قدرها 18.810 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض الإيرادات بنسبة 25% بسبب الانخفاض الحاد لمتوسط أسعار بيع المنتجات خاصة المنتج الرئيسى الإيبوكسي.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض الكميات المباعة من المنتج الرئيسي، وارتفاع مصاريف التسويق نتيجة إلى ارتفاع مصاريف الشحن.

وأشارت إلى أن الأسباب تضمنت: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب زيادة رسوم الترخيص لمستخدمي البرامج المحاسبية، وارتفاع المصاريف التمويلية نتيجة لزيادة التسهيلات البنكية.

ويعود سبب الارتفاع في الإيردات الأخرى بسبب معدل الفائدة الفعلي حسب المعايير المالية الدولية على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وبحسب الشركة يعود سبب انخفاض صافي الخسائر مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض الكميات المباعة من المنتج الرئيسي، وكذلك انخفاض مخصص الزكاة ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقارنة بالربع السابق على الرغم من ارتفاع مصاريف الشحن خلال الربع الحالي.