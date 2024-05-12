انطلاق معرض المنتجات الوطنية السعودية غداً في دولة قطر بمشاركة 80 شركة سعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنطلق يوم غدٍ في دولة قطر النسخة الأولى لمعرض المنتجات الوطنية السعودية بمشاركة أكثر من 80 شركة سعودية في المجالات الصناعية، والغذائية، والصحية، والتجارية، ويستمر خلال الفترة 13 – 16 مايو 2024م.

ويهدف المعرض إلى تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية، وربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة برفع الصادرات غير النفطية، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية الصادرات وإستراتيجية التوطين وجعل المملكة دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وعلى هامش أعمال المعرض الذي يديره الرئيس التنفيذي لشركة لمسة براق هند العوني، ستُنظم عدد من الفعاليات والأنشطة لجذب الزوّار والتعرّف على جودة الصناعات الوطنية، واستحداث أفكار مميزة ومهمة في مجال الصناعات المتنوعة، إضافةً إلى تطوير الصناعات الناشئة وإكسابها الثقة اللازمة للوصول إلى مصافّ العلامات التجارية السعودية الكبرى.

كما سيعقد خلال المعرض جلسات حوارية تتناول رحلة المستثمر داخل المملكة العربية السعودية، ومراحل وكيفية التصدير داخل المملكة، وتميز المرأة السعودية في مجال الأعمال، يرافقها حلقات نقاشية مع الحضور، توضح مكانة المملكة الاقتصادية، ودور المستثمر في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وفرص وإستراتيجية الاستثمار بين البلدين، والخيارات المتاحة لتمويل عمليات التصدير والاستيراد والتأمين ضد المخاطر.

وسيشهد معرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر مشاركة عدد من الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، واتحاد الغرف التجارية السعودية.