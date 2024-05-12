شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب في «تاسي» خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت تداول السعودية، عن طرح 4 شركات في سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) أسهمها للاكتتاب خلال شهر مايو الحالي.
وأوضحت تداول، أن شركة رسن لتقنية المعلومات ستطرح نحو 22.740 مليون سهم للاكتتاب، بداية من 29 مايو، فيما ينتهي الاكتتاب في 30 من الشهر ذاته.
وأضافت أن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) ستطرح 120 مليون سهم للاكتتاب، فيما يبدأ الاكتتاب في 26 مايو الحالي، بينما ينتهي في 27 من الشهر نفسه.
وأفادت بأن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، ستطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب، بينما يبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وينتهي في 22 من الشهر.
وأشارت إلى أن شركة مياهنا ستطرح نحو 48.277 مليون سهم للاكتتاب، فيما سيبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وينتهي في 22 من الشهر ذاته.
وأوضحت تداول، أن شركة رسن لتقنية المعلومات ستطرح نحو 22.740 مليون سهم للاكتتاب، بداية من 29 مايو، فيما ينتهي الاكتتاب في 30 من الشهر ذاته.
وأضافت أن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) ستطرح 120 مليون سهم للاكتتاب، فيما يبدأ الاكتتاب في 26 مايو الحالي، بينما ينتهي في 27 من الشهر نفسه.
وأفادت بأن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، ستطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب، بينما يبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وينتهي في 22 من الشهر.
وأشارت إلى أن شركة مياهنا ستطرح نحو 48.277 مليون سهم للاكتتاب، فيما سيبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وينتهي في 22 من الشهر ذاته.