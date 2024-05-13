شكرا لقرائتكم خبر 650 مشاركا في ملتقى الأسواق المالية بهونج كونج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مجموعة تداول السعودية النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية، والتي أقيمت في مدينة هونج كونج، بالشراكة مع بورصة هونج كونج.

وتحت شعار «تمكين مستقبل الأسواق المالية»، وفرت النسخة الأولى من الملتقى للمستثمرين والمصدرين الدوليين، فرصا مميزة للتفاعل والوصول إلى الأسواق المالية في المملكة وهونج كونج.

ورحب الملتقى بأكثر من 650 مشاركا من مختلف جهات القطاع المالي.

كما شكل الملتقى منصة مهمة لاستكشاف مختلف الاتجاهات والتحديات في منظومة الأسواق المالية، بحضور ممثلين عن أبرز الأسواق المالية الآسيوية، ونخبة من خبراء القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم.

وعلى هامش الجلسات الحوارية والنقاشات التي استضافها الملتقى، نظمت مجموعة تداول السعودية جولات للمصدرين، أتاحت لهم تقديم معلومات شاملة للشركات والمستثمرين المشاركين في الملتقى.

وشهدت الجولات تنظيم أكثر من 1,000 اجتماع بين المستثمرين والمصدرين.

إضافة إلى تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من: المملكة، وهونج كونج، والصين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان، «نجح ملتقى الأسواق المالية في ترسيخ مكانته كحدث عالمي رائد في مشهد الأسواق المالية، ليستكمل بذلك النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة من ملتقى السوق المالية السعودية. كما ترك الملتقى أصداء واسعة، ووضع أسسا قوية لتعزيز آفاق النمو ومستويات التكامل بين الأسواق المالية العالمية».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونج بوني تشان «يجسد ملتقى الأسواق المالية خطوة مهمة على صعيد تعزيز التحالف الاستراتيجي بين مجموعة تداول السعودية وبورصة هونج كونج، وذلك في أعقاب الاتفاقية التي وقعها الطرفان في 2023. وتعكس النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية مكانة هونج كونج مركزا ماليا رائدا عالميا. كما ينسجم تنظيم الملتقى مع التزام بورصة هونج كونج المستمر بتعزيز الحوار، وجمع رؤوس الأموال، ودعم الابتكار. وبعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها بورصة هونج كونج على صعيد تعزيز الروابط مع منطقة الشرق الأوسط، خلال السنوات الماضية، نعتقد أننا نمتلك الإمكانات اللازمة لتحويل النقاشات إلى نتائج ملموسة بالنسبة لكل من المستثمرين والشركات».

وخلال أعمال الملتقى، أعلنت مجموعة تداول السعودية إبرام اتفاقية رعاية مع شركة «سهم كابيتال المالية»، للتعاون في مجال تطوير منصة «استثمر بوعي»، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المشاركين في السوق في مجال الاستثمار، وتمكينهم من الحصول على المعلومات والمهارات اللازمة لرفع مستويات خبرتهم.

وكانت شركة «سهم كابيتال المالية» قد تأسست في 2021، كمشروع مشترك بين مجموعة رأس المال القيم المحدودة، وشركة «إي دبليو تي بي أريبيا كابيتال».

وفي ضوء الاهتمام الواسع الذي حظيت به النسخة الدولية الأولى، تعتزم مجموعة تداول السعودية توسيع نطاق الملتقى، بالتعاون مع كثير من الأسواق المالية العالمية.

ومن المقرر تنظيم النسخة القادمة من الملتقى في فبراير 2025، بهدف تسليط الضوء على الأهمية المتنامية لملتقى الأسواق المالية، باعتباره منصة بارزة للحوار والتعاون الدولي.