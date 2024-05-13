مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12217 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 67.36 نقطة ليقفل عند مستوى 12217.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سدافكو، والكيميائية، والجوف، وأنابيب الشرق، والعبداللطيف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ثمار، وتنمية، وولاء، وميدغيلف للتأمين، وملاذ للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.94%.

فيما كانت أسهم شركات: الكيميائية، والباحة، وشمس، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات: الكيميائية، وسال، وأكوا باور، والراجحي، ومتطورة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 109.49 نقاط، ليقفل عند مستوى 27195.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.