شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2354.77 دولار للأوقية (الأونصة). وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2361 دولارا.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية لشهر أبريل وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأمريكي لتخفيضات للفائدة هذا العام.

وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الأمريكي في دورة تيسير نقدي في سبتمبر. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 28.03 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.1 % إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.