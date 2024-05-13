شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «دله الصحية» إلى 119.3 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة دله للخدمات الصحية، بنسبة 26% في الربع الأول من 2024، مسجلة 119.3 مليون ريال، مقابل 94.66 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع صافي الربح خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024م بنسبة 26% ليبلغ 119.3 مليون ريال مقارنة بـ 94.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وأضافت: أدى ذلك إلى زيادة ربحية السهم لتبلغ 1.22ريال / سهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م مقارنة بـ 0.98 ريال / سهم للربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت ذلك إلى زيادة الإيرادات والتي أدت لتحسن مجمل الربح للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م إذ بلغ 293 مليون ريال مقارنة بـ 267 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2023م بنسبة زيادة قدرها 10% .

وأضافت أن من ضمن الأسباب: تحسن أداء الشركات الزميلة الذي أدى لتسجيل أرباح بلغت 10 ملايين ريال خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024م مقابل خسائر قدرها 2 مليون ريال في الربع المماثل لعام 2023م

وارتفع صافي الربح للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م بنسبة 5% ليبلغ 119.3 مليون ريال مقارنة بـ113.7 مليون ريال للربع السابق، والذي أدى إلى زيادة ربحية السهم لتبلغ 1.22ريال / سهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م مقارنة بـ 1.16ريال / سهم للربع السابق.

ويرجع ذلك إلى زيادة الربح التشغيلي 11% نتيجة لانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية وانخفاض مخصص الهبوط في قيمة المدينين التجاريين بالإضافة إلى تحسن أداء الشركات الزميلة.

