شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تماسك الدولار مقابل مجموعة من العملات الرئيسية اليوم الاثنين وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية لتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 61.2 % خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر، مع توقعات بخفض نحو 50 نقطة أساس في المجمل. مؤشر أسعار المنتجين تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء يليها مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 105.31 بعد تسجيل مكسب الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من التراجع.

ومقابل الين، ثبت الدولار عند 155.80 بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثاني من مايو عند 155.965 ين للدولار.

وارتفع الدولار مقابل الين بعد خسارة بواقع 3% بداية الشهر في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر 2022، بعد تدخلين يشتبه في أن السلطات اليابانية قامت بهما.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.07695 دولار، في وقت تستعد فيه منطقة اليورو لصدور بيانات التضخم يوم الجمعة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2522 دولار.

وانخفض اليوان الصيني 0.1 % خارج البر الرئيسي إلى 7.2414 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين في أحدث تعاملات 0.68 % إلى 60889.51 دولار.

