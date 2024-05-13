شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتأمين» تتحول للربحية بـ5 ملايين ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إلى الربحية في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي ربح قدره 5 ملايين ريال، مقابل خسائر بـ9.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، حققت الشركة صافي ربح قبل الزكاة 5,509 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة 9,879 مليون ريال من نتائج الربع المماثل من العام السابق.في حين بلغ صافي الدخل بعد الزكاة 5,009 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة 9,960 مليون ريال من النتائج الربع المماثل من العام السابق.ويعود ذلك التحول الإيجابي بشكل أساسي إلى تحسن نتائج خدمات التأمين بمبلغ 27,770 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، مما يعكس نمواً بنسبة 71% مدفوعاً بزيادة إيرادات التأمينومن ضمن الأسباب: بلغ صافي ربح نتائج خدمات التأمين للربع الحالي 13,249 مليون ريال مقابل صافي خسارة قدرها 13,766 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، والذي يعود بشكل رئيسي إلى نمو الأعمال وتحسن نسب الخسارة الإجمالية.وبلغ صافي نتائج الاستثمار للربع الحالي 3,622 مليون ريال، مقابل 2,729 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 33%، وذلك نتيجة لتحسن العوائد الإستثماريةوبحسب البيان، بلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي 5,009 مليون ريال مقارنة بصافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل البالغ 14,730 مليون ريال للربع السابق يمثل انخفاضًا قدره 66%,ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين بنسبة 60% مدفوعة بانخفاض إيرادات التأمين. مقارنة مع الربع السابق.