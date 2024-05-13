شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. "برنت" يرتفع إلى أعلى مستوى عند 83.82 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا دولارا، شاهدا أعلى مستوى في الجلسة عند 83.82 دولار للبرميل.

من جهة أخرى توقع تقرير اقتصادي، أن تحدد البيانات الاقتصادية التي تصدر الأسبوع الحالي، اتجاهات المستثمرين، للحصول على رؤى حول قرارات السياسة المستقبلية ومعنويات السوق. بيانات التضخم الأمريكية ويتوقع أن تصدر في الأسبوع الحالي، بيانات التضخم الأمريكية، ومبيعات التجزئة، وإحصاءات تصاريح البناء، وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

هذا إضافة إلى تقرير الوظائف في المملكة المتحدة، فيما ستوفر هذه الأحداث مزيداً من الأفكار حول مسار السياسة النقدية ومعنويات السوق. أسعار النفط ولفت التقرير إلى أن الأسبوع الماضي شهدت صعودا مطردا للأسهم الأمريكية، مع مرونة في أسعار الذهب وسط تشاؤم اقتصادي، إضافة إلى انخفاض في أسعار النفط.

وذكر أن أسعار النفط يوم الجمعة الماضي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بنحو دولار واحد للبرميل بعد تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي التي ألمح فيها إلى إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.