“الوطنية للإسكان” توقع اتفاقية شراكة إستراتيجية مهنية مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت الشركة الوطنية للإسكان NHC في مقر الشركة بالرياض اليوم اتفاقية مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.

ووقع الاتفاقية من جانب الشركة الوطنية للإسكان رئيسها التنفيذي محمد بن صالح البطي، ومن جانب الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الرئيس التنفيذي عبد الله بن صالح الشبيلي.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، وإدارة المخاطر وإثراء المحتوى المعرفي للمهنة ونشر ثقافتها، وذلك من خلال تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية والندوات وحوكمة الأعمال لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية المراجعة الداخلية ودورها في تصحيح مسارات الأعمال، وتقديم الخدمات الاستشارية، وإنجاح الخطط والإستراتيجيات المرسومة وفق برامجها الزمنية.

يذكر أن “الوطنية للإسكان” تعد أكبر مطور عقاري للضواحي والمجتمعات العمرانية، حيث تهدف إلى تطوير ضواح ومجتمعات عمرانية متكاملة وتعزيز المعروض العقاري في المملكة، من خلال تطوير 9 ضواحٍ سكنية متكاملة، وضخ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.