شكرا لقرائتكم خبر 800 مشارك في GREAT Futures بالرياض لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المؤتمر الذي يعقد يومي 14 - 15 مايو الجاري في مركز الملك عبدالله المالي، يعد أحد مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك.
وستشهد أعمال المؤتمر عقد 47 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 127 متحدثا من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين، وتغطي 13 قطاعا اقتصاديا واعدا، أبرزها السياحة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة، والاستثمار، والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب، والسياحة، والتطوير العقاري.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن «إن مؤتمر مبادرة (GREAT Futures) فرصة مهمة لعقد شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين تواكب المستقبل والإبداع والابتكار، إضافة إلى أنه يتيح للشركات البريطانية فرصة التعرف على التشريعات ذات الصلة ببيئة الأعمال، وعلى التسهيلات والمزايا المحفزة والمشجعة لها لمزاولة أعمالها في المملكة».
من جانبه أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون وتنمية الشراكة الاقتصادية في 13 قطاعا حيويا وواعدا، إلى جانب أنه يمهد لعقد شراكات موسعة تركز على الابتكار والإبداع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن مؤتمر مبادرة (GREAT Futures) يشكل ملتقى مهما لتبادل الخبرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارسات في القطاعات ذات الأولوية والواعدة، حيث تعقد 47 جلسة حوارية وورشة عمل يشارك فيها نحو 127 متحدثا من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، إلى جانب أنه يعزز حجم التبادل التجاري الثنائي، الذي قارب 82 مليار ريال العام الماضي.
يذكر أن الفعاليات المصاحبة لمبادرة (GREAT Futures) ستقام على مدى 12 شهراً، وتشهد مشاركة الشركات الأكثر إبداعا وابتكارا في المملكة المتحدة؛ لتعزيز الشراكة في القطاعات الواعدة والناشئة.
مؤتمر مبادرة (GREAT Futures):
- يقام يومي 14 - 15 مايو 2024.
- في مركز الملك عبدالله المالي.
- يحضره 800 مشارك.
- يعقد 47 جلسة وورشة عمل.
- يشارك في الجلسات 127 متحدثا.
- تغطي الجلسات 13 قطاعا اقتصاديا واعدا.
- يشهد توقيع 6 اتفاقيات.
- الفعاليات المصاحبة للمبادرة ستقام على مدى 12 شهرا.
كانت هذه تفاصيل خبر 800 مشارك في GREAT Futures بالرياض لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.