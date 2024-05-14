شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2555 دولار أمريكي، بزيادة 0.27 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1639 يورو بزيادة 0.11 %.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.22 %، ما يعادل 18.77 نقطة، ليصل عند مستوى 8414.99 نقطة.
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2555 دولار أمريكي، بزيادة 0.27 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1639 يورو بزيادة 0.11 %.
بورصة لندنمن ناحية أخرى، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.22 %، ما يعادل 18.77 نقطة، ليصل عند مستوى 8414.99 نقطة.