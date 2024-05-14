شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2555 دولار أمريكي، بزيادة 0.27 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1639 يورو بزيادة 0.11 %. بورصة لندن من ناحية أخرى، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.22 %، ما يعادل 18.77 نقطة، ليصل عند مستوى 8414.99 نقطة.

