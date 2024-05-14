شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذ يشرف على 29 مزادا لبيع 286 من العقارات والمركبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 29 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 286 عقارًا سكنيًا وتجاريًا ومجموعة من المركبات في 7 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 15 - 20 مايو 2024م.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، وسيقام 13 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 76 فرصة من العقارات، و5 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 27 من العقارات، ومزادًا في منطقة الباحة يعرض من خلاله 3 فرص عقارية.

وتتضمن المزادات: 3 مزادات لعرض 41 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزادين في منطقة تبوك لعرض 6 عقارات، ومزاد وحيد في منطقة الجوف لعرض 5 عقارات.

وتشمل المزادات: مزادين بمنطقة الشرقية لعرض 11 عقارا؛ ومزادين لبيع 117 مركبة في مزادين في الرياض ومكة المكرمة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

ويعمل المركز على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.