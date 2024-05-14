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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 33ر81 نقطة، ليصل إلى 51ر39431 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 26ر1 نقطة، 1ر0% ، ليصل إلى 42ر5221 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 37ر47 نقطة ،ليصل إلى 24ر16388 نقطة.