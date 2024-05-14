شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 72% بالناتج المحلي يأتي من الاستثمارات غير النفطية والان نبدء بالتفاصيل



وأضاف الوزير، خلال جلسة حوارية في منتدى قطر الاقتصادي، أن الناتج المحلي في

ولفت إلى أن القطاع السياحي في السعودية حقق العديد من الإنجازات، لكن علينا القيام بالمزيد لضمان استدامة نموه.

وأشار إلى أن يجب أن تكون مستعدين للتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن السعودية ودول الخليج يحاولون الوصول إلى تنويع الاستثمار. إعادة تشكيل الاقتصاد بالخليج وتابع: "سنعيد تشكيل الاقتصاد في منطقة الخليج لمواكبة التغير والتحديات".

وانطلقت فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بنسخته الرابعة في مدينة الدوحة، اليوم، وتستمر على مدار يومين.

وتعقد نسخة هذا العام تحت عنوان "إعادة صياغة العالم: عام جديد من عدم اليقين"، وتناقش آفاق النمو على الصعيد العالمي، وتلقي الضوء على أهمية منطقة الخليج عالميا. الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية محمد الجدعان: إن 72% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستثمارات غير النفطية، لذلك خفضنا من إنتاج النفط لـ7%.وأضاف الوزير، خلال جلسة حوارية في منتدى قطر الاقتصادي، أن الناتج المحلي في السعودية ارتفع لأكثر من 15% منذ إطلاق رؤية 2030.ولفت إلى أن القطاع السياحي في السعودية حقق العديد من الإنجازات، لكن علينا القيام بالمزيد لضمان استدامة نموه.وأشار إلى أن يجب أن تكون مستعدين للتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن السعودية ودول الخليج يحاولون الوصول إلى تنويع الاستثمار.وتابع: "سنعيد تشكيل الاقتصاد في منطقة الخليج لمواكبة التغير والتحديات".وانطلقت فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بنسخته الرابعة في مدينة الدوحة، اليوم، وتستمر على مدار يومين.وتعقد نسخة هذا العام تحت عنوان "إعادة صياغة العالم: عام جديد من عدم اليقين"، وتناقش آفاق النمو على الصعيد العالمي، وتلقي الضوء على أهمية منطقة الخليج عالميا.